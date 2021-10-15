Нуланд в Москве три дня пыталась морочить русским голову – Погребинский

Россия и США диаметрально противоположно видят особый статус Донбасса, при этом каждая из сторон не собирается сдвигаться со своих позиций.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что задача, которая ставится людьми с Донбасса, поддерживаемая Москвой, и задача, которую ставит Нуланд – совершенно противоположные. Если там стремятся получить автономию, которая предполагает, в частности, особые отношения с РФ – экономические, культурные и прочие, то Нуланд хочет обрубить эти отношения, поставить особый статус такой, какой будет определять Киев и Вашингтон после того, как Россия откажется от какой-либо помощи этим непризнанным территориям.

Ясно, что пока говорить о том, что сделан какой-то минимальный шаг, нельзя, потому что каждая сторона по-своему понимает, что такое особый статус. Мне кажется, что в конкретно данной ситуации перспектив начала серьёзного процесса урегулирования на основе обсуждения, какой это должен быть статус, я не вижу, потому что подходы США и России принципиально отличаются», – отметил Погребинский.

«Можно сказать, что переговоры есть – это хорошо, лучше чем, если бы их не было. Участие какой-то влиятельной стороны, которая заявляет, что «Минск» нужно выполнять – хорошо, но тут возникает проблема в том, что эта сторона приоритетом видит не прекращение войны, а контроль над всей Украиной. Она сегодня контролирует на 90 процентов – всю силовую составляющую, практически судебный корпус, антикоррупционную составляющую. Есть некоторые детали с Зеленским, «Нафтогазом», которые не полностью контролируются, но они это добьют всё равно.

И им важно, чтобы Донбасс остался в сфере киевского влияния, а это означает – американского. Но я считаю, что это уже в принципе недостижимо, я не верю уже в то, что можно будет получить все необходимые гарантии от Киева и Вашингтона, что вот, в Минских соглашениях прописаны, что это.

Прописан контроль над милицией, судебной, что всё это контролируют местные органы власти, то есть контролирует – и поддерживается Москвой. Представить, что они будут готовы это уступить – я не верю», – добавил политолог.

«Для меня визит этой дамы направлен на то, чтобы заморочить голову русским, хотя они давно сами не верят, но сделать ещё одну попытку заморочить голову и сказать, давайте про стратегию говорить, о стратегической безопасности и так далее, не напрягайте, и мы не будем напрягать», – отметил эксперт.