«Нужно дойти до логова врага»: отравленный соратник Кадырова уже рвется на передовую

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир сформированного в Чечне спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, на которого было совершено покушение, поделился подробностями случившегося.

Об этом он рассказала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Командир подчеркнул, что в СВО Россия должна «победить и дойти до логова нашего врага».

«8 числа мой адъютант получил почту из фельдъегерской службы, документы из которой попали мне в руки. Начал их читать и почувствовал едкий запах. В это время вернулся адъютант, который повторно приблизившись к почте потерял сознание на несколько секунд. Стало понятно, с чем мы имеем дело. Закрыли всю почту в герметичном пакете, приняли срочные дезинфицирующие меры», – вспоминает Алаудинов.

Он сообщил, что в течение полутора часов состояние у всех контактировавших с почтой было нормальное, а потом появились признаки отравления и начались судороги в ногах.

«Однако благодаря тому, что в медсанбате оказался профессиональный токсиколог, который сделал свою работу правильно и оперативно, мы все остались живы и здоровы. Спасибо нашим врачам за профессионализм. Наши врачи как на передовой, так и в тылу ежедневно творят чудо медицины!», – убежден командир.

Сейчас военно-следственный комитет и контрразведка занимаются расследованием, а в лабораториях исследуются образцы вещества на письме.

«Что за вещество и откуда оно поступило мне, конечно же, не известно. Ответ узнаем после получения соответствующей экспертизы и завершения расследования. Но вот что уже важно: противник не может нас побороть на поле сражения, и он пытается победить какими-то пакостями и хитростями. Однако Всевышний не позволяет им достичь своих целей. Ситуацию на фронте в установленном порядке докладывает мне мой заместитель, который остался на ответственном участке за главного. Бойцы спецназа «АХМАТ» и 2-го армейского корпуса ВС РФ взяли еще один важный укрепрайон. Продвижение вперед продолжается», – добавил офицер.

По его словам, противник продолжает подготовку​ к контрнаступлению.

«Наши войны к этому уже готовы: систематически проводятся специальные занятия. Считаю, что в этом году нам будет чуть-чуть тяжеловато. Нужно будет завершить большой объем работы. Мы знаем, как это сделать. Беспокоиться не о чем. Жду разрешения врачей вернуться на передовую», – резюмировал Алаудинов.