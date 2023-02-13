Отравлен известный российский командир и соратник Кадырова

На заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова было совершено покушение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Друзья, наш дорогой БРАТ, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа «АХМАТ» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперёд, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказал Кадыров.

Он уточнил, что 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.

«Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом.

Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий», – отметил глава Чечни.