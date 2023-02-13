Отравлен известный российский командир и соратник Кадырова

Олег Кравцов.  
13.02.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Чечня


На заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова было совершено покушение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

На заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова было совершено покушение. Об...

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«Друзья, наш дорогой БРАТ, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа «АХМАТ» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперёд, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказал Кадыров.

Он уточнил, что 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.

«Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом.

Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий», – отметил глава Чечни.

В настоящее время Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.

«Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть.

Желаю Апты Ароновичу и его боевым товарищам скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Особо благодарю командира (позывной «Чикала») и врачей медсанбата, которые оперативно оказали профессиональную помощь отравленным офицерам и нейтрализовали токсин», – резюмировал Кадыров.

Ранее Алаудинов заявил о наступлении «по всему участку фронта».

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