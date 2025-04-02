«Нужно объявить аудит»: в Киеве думают, как кинуть Запад на деньги
Украина должна категорически отказаться платить странам западного блока за поставленную ранее военную технику.
Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы это был долг, мы выбирали бы то, что мы считаем нужным. И торговались бы. Торговались бы, и смотрели. А нам давали не новое, нам давали то, что уже десятилетиями стояло на складах.
А основное оборудование имеет срок амортизации. Оно банально списывается. И оно имеет другую цену через какое-то время. Но нам оно передавалось не с учетом амортизации, физического и морального износа. Оно передавалось по ценам, как новое. Более того, цена приводилась в текущие цены с учётом инфляции доллара, и по этим ценам оно нам передавалось», – сказал Уманский.
По его мнению, теперь Киев должен обвинить страны Запада в нечестном ведении бизнеса, и отказаться платить по долгам.
«Так вышло, что нас загнали в долг. Вот, нам передали какую-то технику, мы же технику берем, не деньги. По какой цене вы у себя это оформили ? Это же не к нам вопрос. Мы же не цену подписываем, мы подписываем то, что мы приняли технику. Но сейчас начинают ставиться вопрос, что теперь вы за эту технику по этой цене должны рассчитаться.
Секундочку, давайте тогда посмотрим. Во-первых, мы бы эту технику не брали, мы бы лучше другую взяли. Давайте сначала проведем оценку того, что вы нам поставили. Аудит. Даже не надо уходить в эту риторику. Это невозможно по определению. Нельзя это обсуждать», – добавил экономист.
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