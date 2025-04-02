«Нужно объявить аудит»:  в Киеве думают, как кинуть Запад на деньги

Украина должна категорически отказаться платить странам западного блока за поставленную ранее военную технику.

Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший советник председателя офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы это был долг, мы выбирали бы то, что мы считаем нужным. И торговались бы. Торговались бы, и смотрели. А нам давали не новое, нам давали то, что уже десятилетиями стояло на складах. А основное оборудование имеет срок амортизации. Оно банально списывается. И оно имеет другую цену через какое-то время. Но нам оно передавалось не с учетом амортизации, физического и морального износа. Оно передавалось по ценам, как новое. Более того, цена приводилась в текущие цены с учётом инфляции доллара, и по этим ценам оно нам передавалось», – сказал Уманский.

По его мнению, теперь Киев должен обвинить страны Запада в нечестном ведении бизнеса, и отказаться платить по долгам.