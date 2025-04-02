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Детальный разбор в американской прессе провала украинского контрнаступления 2023 года – это первая ласточка. Запад слишком долго сдерживал себя в оценки действий режима Зеленского.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С аналитической точки зрения, в динамике войны проваленный «контрнаступ», и этому большой кусок лонгрида посвящает The New York Times, потому что это изломный момент, после которого на Западе наступила другая реальность. Единоличная власть в лице верховного главнокомандующего решила сделать по-своему. Они решили слушать не планы, расчеты и моделирование Пентагона, генералов НАТО, своего генерала Залужного, они решили всё сделать по-своему. И не на мелитопольский, южноазовский делать акцент, а сделали всё самым худшим образом. Такая критика не воспринимается и подаётся под соусом, что это является обвинением Украины во всех бедах. Негодование нашей обиженной публики, будто бы это не она поддерживала это самодурство и дилетантство, эту всю шоблу-ё..лу «зелёную». Такие все негодуют, аж топают ногами, потому что, мол, просто берут и спихивают вину», – возмущался Драздов.

Он подчеркнул, что «такие развенчания – это только начало».