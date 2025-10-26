«Нужно разгромить европейскую гниль, сделав вид, что США не такие» – Караганов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США постепенно отползают от Европы, и им нужно в этом помочь, создав американцам условия для «их не позорного отхода».

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий Дмитрий Куликов обратил внимание на несколько раз произнесённую экспертом реплику о том, что «американцы решили отползать».

«Они, когда получили сигнал от нас два с половиной года назад, о том, что возможна эскалация войны в Европе на ядерный уровень, а это означает, что через шаг – на США, они сняли все вопросы о применении ядерного оружия даже в защиту Европы. Даже Байден, условно, когда ему задавали вопрос, примените ли вы ядерное оружие, если русские применят, он сказал – нет-нет, мы применим обычное вооружение и чего-то там спускал. Естественно, в отношении третьих стран, не США, это сложный вопрос, это мы уходим на уровень концепции стратегии и философии сдерживания», – сказал Караганов.