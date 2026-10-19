Европе нужно остановить расширение НАТО к границам России и добиться мира на Украине, чтобы обезопасить и свои границы. При Путине Россия вряд ли нападет на ЕС, но этого нельзя исключать после смены лидера в РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Die Weltwoche» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так что мы должны твердо стоять на своем, прекратить любые действия по расширению НАТО в сторону России. Совершенно очевидно, что это было одной из основных причин этого конфликта, который мы спровоцировали в 2008 году, под давлением Америки и этим приглашениям, направленным Украине и Грузии, это было ошибкой», – сказал он.

«Мы просто должны рассматривать Украину как мост между Востоком и Западом. И затем, это первая исходная позиция, я думаю, что мы должны стабилизировать российскую западную границу. Это интерес российской безопасности, это для нас не должно быть никакой дестабилизации западной границы. Мы не хотим, чтобы в Украине были иностранные войска, ракеты. Это должна быть нейтральная страна, она должна быть дружественной по отношению к нам… Мы хотим обезопасить восточный фланг. Мы не хотим нестабильности на восточном фланге. Мы хотим исключить возможность нападения России. Я не верю в это сейчас при президенте Путине, но никогда не знаешь, что ждет нас в будущем. И, возможно, может быть какой-нибудь другой российский президент, который поведет себя более агрессивно… Я думаю, что это также было бы ответственностью, которую мы должны взять на себя перед Украиной. Прекрати войну, и мы поможем тебе снова построить страну, в которую смогут вернуться беженцы, где молодежь будет искать будущее, где мы будем способствовать экономическому развитию. Это принесет пользу всей Европе, а затем в то же время мы присоединимся и к Украине, как к стабилизирующему элементу в наших отношениях с Россией. То есть конструктивный подход, а не деструктивный, который у нас есть на данный момент», – заявил Картайзер.

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