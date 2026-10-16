Если европейцы не будут «защищать Украину», то вскоре они узнают, что такое тысячи ракет и дронов, летящих на них. А за ракетами к ним придут 20 миллионов озлобленных граждан Украины.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не просто в выходе из Донбасса. То, чего хотят русские или то, к чему США в диалогах уже были готовы, чтобы обсуждать с нами это. Нет, это не вопрос выхода из Донбасса, это вопрос существования нашего государства. Мы стоим и боремся. Ну, или какая альтернатива? Нас уничтожат. Путин хочет нас уничтожить. Он нас не уважает – и нашу суверенность, и территориальную целостность. Он по-настоящему считает, что мы не страна, мы не нация, не государство. А потому вы действительно верите, что ему нужна часть нашей страны? Конечно, ему этого недостаточно!», – вещал «просроченный».

«Что дальше будет? Если мы падём, ещё 20 млн украинцев попадут в Европу. Потому что он просто нас уничтожит и вытеснит. Это понятно мне абсолютно чётко и ясно. Вот, почему мы и просим: защищайте нашу страну. Когда будут крылатые ракеты, баллистические ракеты летать на вашу территорию, вы это всё хорошо услышите! Вчера была тысяча ракет и беспилотников, которые прилетели по территории Украины», – стращал европейцев Зеленский.

«А американцы сказали: «С Зеленским тяжело разговаривать». Конечно! И точно так же тяжело им справиться с Путиным. Ну а как же? Конечно же», – паясничал криворожский наркоман.