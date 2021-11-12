Нужно срочно переносить столицу – эксперт о перспективах российских регионов

Российская власть должна срочно, в течение двух-трех лет, разработать концепцию развития Сибири и отдаленных регионов страны, иначе уже скоро основная масса населения переедет на юг, оголив рубежи государства.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сейчас население массово мигрирует в европейскую часть России, особенно на юг страны, что чревато последствиями. В идеале столица, по мнению Крупнова, должна быть перенесена за Урал, как это предлагал министр обороны Сергей Шойгу.

«Все – в Москву, в Крым, в Сочи, Кавказ, Черноморское побережье, в Краснодарский край. В этом плане, конечно, ситуация абсолютно недопустимая, и нам нужно заново начинать проектировать наше пространство, а это пространство, напоминаю, 1/7 часть всей суши.

Нас очень мало, нас всего 146 миллионов, что, конечно, для такого пространства – ничтожная величина. А если мы все еще соберемся в одном южном месте, прекрасном, мы даже там расселимся более-менее нормально, то есть, с точки зрения бытового, урбанистического – это все совершенно возможные вещи.

Но возникает вопрос, а для кого мы оголяем пространство страны. Отсюда нужны ясные и жесткие меры на ближайшие буквально два-три года. Первое – так или иначе поставить вопрос о переносе столицы страны за Урал, в Сибирь. Я считаю, это Омск должен быть новой столицей – это нужно обсуждать, создавать рекогносцировочную комиссию. Но этот вопрос пора ставить на официальную повестку дня».