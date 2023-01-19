Нужно успеть напичкать Украину оружием уже в первой половине 2023 года – президент Латвии

Вадим Москаленко.  
19.01.2023 18:41
  (Мск) , Давос
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Вооруженные силы, Дзен, Латвия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Запада должны успеть передать Украине всё возможное вооружение и технику в начале 2023 года, пока российская военная индустрия занята производством тяжёлого оружия, «которое компенсирует потери 2022 года».

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада должны успеть передать Украине всё возможное вооружение и технику в начале 2023...

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«Это миф – о мощной военной России, он исчез. Однако всё равно есть нетерпение, возможно, это из-за страха эскалации, в некоторых западных странах предоставлять такое оружие, которое может что-то решить. Потому что сейчас, возможно, несколько месяцев, полгода, у нас есть окно времени. Военная индустрия России будет идти вперёд, будет производить танки и иное оружие, которое Россия уже потеряла, и тогда это будет намного сложнее для Украины», – вещал он.

«Украине нужно больше оружия, чтобы противостоять. Поэтому я считаю, что правильная политика сегодня, в начале 2023 года, это дать всё необходимое оружие – танки и всё остальное таким образом, чтобы украинская армия в этот промежуток времени могла иметь преимущество. Пока военная индустрия России не начала производить всё это оружие. Первая половина 2023 года – решающая», – призывал латыш.

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