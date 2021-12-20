«Нужно ввести новые санкции» – Зеленский и Дуда о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

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Новости Украины

Заявления о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии является дезинформацией и очередной информационной атакой Москвы, однако Запад всё равно должен ввести санкции против РФ, чтобы не допустить такого развития событий.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга по итогам встречи со своими польским и литовским коллегами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сегодня Литва, Польша и Украина оценивают заявления, угрозы Путина и Лукашенко о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии?» – спросили президентов.

Первым ответил Владимир Зеленский. По его словам, это элемент «информационной войны», и Украина к такому уже привыкла.

«Запугивания о миграции ядерного оружия РФ в разные уголки мира мы много раз слышали. И о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а теперь слышим о Белоруссии. Я считаю, что такими вещами нельзя играться. А для Украины это уже привычная ситуация – очередная информационная атака со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. По крайней мере, если так произойдёт, мы будем точно знать, где размещается часть ядерного оружия РФ», – вещал Зеленский.

В свою очередь, Анджей Дуда отметил, что Россия планомерно наращивает силы на западном направлении.

«Если такая ситуация произойдёт, то это будет прямая демонстрация агрессии. Уже после всех тех демонстраций, которые мы видим в Калининграде, где наращивается военный потенциал России и размещается больше ракет. Я думаю, что Лукашенко только усмехается, он ничего не скажет – если Россия захочет переместить свои ракеты на территорию Белоруссии, они спокойно это сделают. Единственное, что может это остановить – решительная позиция НАТО и США», – угрожал Дуда.

После чего слово опять взял Владимир Зеленский. Он предложил действовать на упреждение и ввести против России и Белоруссии новые санкции.

«Будет следующая реакция – если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введёт какие-то очень мощные санкции. Поэтому предпосылок к тому, что президент РФ сделает шаг назад, я не вижу. Поэтому считаю, наоборот – должны быть мощные превентивные вещи. Мощные санкции, чтобы не было мыслей об эскалации в любом регионе. Потому что мы видим, что вопрос теперь связан не только с Украиной, но и со всеми странами ЕС», – разошелся комик.