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Нужен публичный суд над террористами, которые убивают российских публичных деятелей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный российский писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин, выживший после покушения, организованного украинскими спецслужбами.

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У него поинтересовались, что нужно сделать, чтобы предотвратить в дальнейшем такого рода теракты.

«Взять военным путем Киев. Выявлять планы будущих терактов и анализировать механизм свершившихся. Провести публичный суд над людьми, совершившими теракты, в результате которых погибли Моторола (Арсен Павлов), Александр Захарченко, Гиви (Михаил Толстых), Владлен Татарский (Максим Фомин), Даша Дугина», – сказал Прилепин в интервью «Известиям».

Он считает, что украинским спецслужбам помогли западине специалисты.

«Украина могла бы справиться и одна. Но в данном случае «партнеры» наследили, и это едва ли способно кого-то удивить», – добавил писатель.

По его словам, на больничной койке он пока ничего не планирует, а с «интересом наблюдает за возможностями человека».

Он сообщил, что часть его команды продолжает реализацию проектов по патриотизации культуры в Нижнем Новгороде, Чите, Дагестане.

«Другая часть команды ведет гуманитарные проекты. Третья — батальон «Оплот» — возвращается в зону СВО», – рассказал собеседник издания.

Кроме того, писатель ответил на вопрос, не намерен ли он завершить политическую карьеру из-за случившегося, и что теперь будет со штабами Захара Прилепина.

«Штабы — практически всегда инициатива на местах. Они растут как грибы, сами по себе. Чтоб заниматься любым видом деятельности, от антикоррупционной до гуманитарной, активистам нужно отвечать на вопрос: «Чьих будете?» Моя карьера — это люди, которые тащат все эти проекты. Само по себе их явление необъяснимо. Но они есть. Это больше любой карьеры», – резюмировал Прилепин.

Напомним, что автомобиль с ним был подорван 6 мая в Нижегородской области.

Момент после взрыва. Местные жители оказывают Прилепину первую помощь.

Во время взрыва погиб охранник и соратник писателя Александр Шубин («Злой»). По горячи следам был задержан исполнитель Александр Пермяков, на допросе признавшися, что действовал по заданию спецслужб киевского режима.