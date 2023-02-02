«Нужны деньги на пенсии и снаряды» – в Госдуме объяснили транзит нефти через Украину

Москва продолжает продажу Европе нефти и газа только потому, что российскому бюджету нужны деньги на изготовление оружия.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наших бойцов морально дезориентируют разговорчики о том, что «мы тут воюем, а тем временем нефть и газ идут через Украину, продаются в Европу нашим врагам. Из этих нефти и газа делают бензин и керосин, которыми заправляют танки, убивающие наших солдат». Всё это потому, что это типа олигархи зарабатывают деньги.

Это неправда. Даже у частных компаний владелец получает в десять раз меньше, чем наше государство отчислений. Во-вторых, мы, таким образом, наполняем свой бюджет. Санкции против нас обвалили продажи нефти и газа, и чтобы построить новые газопроводы и нефтепроводы на восток – нам нужно несколько лет.

Для того, чтобы платить пенсии, зарплаты, делать снаряды, которые бомбят ту же Украину, мы должны иметь деньги. И поэтому полная правда выглядит так: да, мы продаём нефть, из которой делают солярку, которая заправляется в танки, которые убивают наших мальчиков. Но за это мы получаем деньги, которыми платим зарплату рабочим, делающим снаряды, которые разрушают мосты на Украине», – сказал депутат.