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07.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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«Няш-мяш» Поклонская попала в лимитированную коллекцию

Крымское эфиро-масленичное предприятие «Крымская Роза» выпустило продукцию с изображением экс-прокурора республики, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как сообщает пресс-служба предприятия, розовая вода под названием «Няш-мяш. Крым наш» приурочена к пятилетию «Крымской весны» и выпущено лимитированной коллекцией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам гендиректора предприятия Ивана Гладуна, в феврале комбинат посетила сама Поклонская, которая ознакомилась с макетом продукции и одобрила его производства.
На флаконе Поклонская изображена в прокурорской форме как герой японских мультфильмов в стиле аниме.

Напомним, именно такое изображение экс-прокурора было популярным во времена «Крымской весны». Ранее в одном из интервью Поклонская призналась, что терпеть не может, когда ее называют «няш-мяш».

Также экс-прокурор вместе с мужем Иваном Соловьевым написала книгу про Русскую весну, которая проиллюстрирована японскими аниме.

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