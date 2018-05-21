21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

1 670 просмотров

Нынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем

Сегодняшнее наступление украинских войск под Горловкой было попыткой прощупать слабые места обороны ВС ДНР для концентрации основного удара.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» выразил бывший боец бригады ДНР «Восток» лейтенант запаса Владимир Безручко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На мой взгляд, это была разведка боем. Противник нащупывает слабое место, чтобы сконцентрировать удар. Крупномасштабное наступление невозможно, у них просто нет сил на это, а вот где-то сконцентрироваться и попытаться прорвать оборону – вполне возможно», – считает Безручко.

«Серьёзное наступление может быть разным: полномасштабным, по всей линии фронта, а может быть точечным, если в одном месте прорвать оборону, расчленить и дальше её раздвигать», – пояснил бывший военный.

По мнению Владимира Безручко, наиболее вероятен второй вариант, но пойдут ли на это ВСУ, «уже зависит от того, сколько в их головах осталось мозгов».