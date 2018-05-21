Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
  1 670 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Украина

Нынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем


Сегодняшнее наступление украинских войск под Горловкой было попыткой прощупать слабые места обороны ВС ДНР для концентрации основного удара.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» выразил бывший боец бригады ДНР «Восток» лейтенант запаса Владимир Безручко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«На мой взгляд, это была разведка боем. Противник нащупывает слабое место, чтобы сконцентрировать удар. Крупномасштабное наступление невозможно, у них просто нет сил на это, а вот где-то сконцентрироваться и попытаться прорвать оборону – вполне возможно», – считает Безручко.

«Серьёзное наступление может быть разным: полномасштабным, по всей линии фронта, а может быть точечным, если в одном месте прорвать оборону, расчленить и дальше её раздвигать», – пояснил бывший военный.

По мнению Владимира Безручко, наиболее вероятен второй вариант, но пойдут ли на это ВСУ, «уже зависит от того, сколько в их головах осталось мозгов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть