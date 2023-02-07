NYT: Политика Вашингтона ведёт к прямой войне между Россией и США

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Россия и Украина заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров, но у администрации Байдена другие планы. Белый дом делает ставку на то, что предоставление танков может повысить шансы Украины на победу в войне.

Об этом пишет известный американский журналист Кристофер Колдвелл в авторской колонке в издании The New York Times (NYT), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предупреждает, что подобная эскалация может привести к прямому военному столкновению США и России.

Недавнее обещание Соединенных Штатов поставить Киеву передовые боевые танки M1 Abrams стало быстрой реакцией на серьезную проблему. Проблема в том, что Украина проигрывает войну. Насколько мы можем судить, не потому, что её солдаты плохо сражаются или ее люди упали духом, а потому, что война превратилась в битву на истощение в стиле Первой мировой войны, с тщательно вырытыми траншеями и относительно стабильными фронтами. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров, но у администрации Байдена другие планы, считает Колдвелл.

«США делают ставку на то, что предоставление танков может повысить шансы Украины на победу в войне. В некотором смысле идея состоит в том, чтобы перемотать историю вперед, от позиционных сражений Первой мировой войны к прорывам Второй мировой войны. Это правдоподобная стратегия: восемьдесят лет назад танки Гитлера и Сталина произвели революцию в войне недалеко от территории, за которую ведутся бои сегодня. Но у стратегии Байдена есть дурная слава: эскалация. После определенного момента Соединенные Штаты больше не «помогают», не «советуют» и не «снабжают» украинцев, как это было, скажем, с афганскими моджахедами во время Холодной войны. Они заменяют Украину в качестве главного противника России на поле боя. Трудно сказать, когда эта точка будет достигнута и уже достигнута. С кем воюет Россия — с Украиной или США? Россия начала войну между Россией и Украиной. Кто начал войну между Россией и США?», – задаётся риторическим вопросом американский журналист.

В эпоху интеллектуальных устройств, робототехники и дистанционного управления участие Соединенных Штатов в войне на Украине всегда было больше, чем кажется. Реактивная артиллерия с компьютерным наведением, которую Украина получила от Соединенных Штатов, может показаться аналогом лошадей и винтовок, которые правительство могло отправить для поддержки повстанцев в старые времена.

Но есть важное отличие. Большая часть разрушительной силы нового оружия проистекает из того, что оно связано с американской информационной сетью, пакетом услуг, который продолжает работать независимо от воюющего, и не будет полностью передан воюющему. Так что Соединенные Штаты участвуют в этих военных операциях в тот момент, когда они происходят.

«Российские лидеры вряд ли считают, что сопротивление, которое они встречают, исходит от Украины. Роль США значительно активнее, чем просто ответ на украинские «просьбы» о том или ином. В большинстве случаев Соединенные Штаты, разработавшие переданное вооружение, могут лучше понимать, какие технические решения подходят для решения конкретных задач на поле боя», – пишет Кристофер Колдвелл.

По его оценке, советники президента Байдена расходятся во мнениях относительно того, насколько агрессивно нужно вести войну на Украине. Некоторые даже предлагают выгнать Россию из Крыма.

«Это обещает новый тип миссии для НАТО: завоевание территории и установление власти над населением, которое этого не хочет», – считает американский журналист.

Правда, стоит отметить, что именно такую операцию силы НАТО под руководством США провели в Ираке.

При этом Колдвелл отмечает, что вооружённый конфликт на Украине для России и США стал конфликтом ценностей.

«Многие американцы не могут удержаться от того, чтобы назвать г-на Путина «варваром», а его вторжение на Украину – «агрессивной войной». Со своей стороны русские говорят, что это война, в которой Россия борется за свое выживание и против несправедливого глобального порядка, в котором Соединенные Штаты пользуются незаслуженными привилегиями», – пишет он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США советуют Киеву выиграть время, чтобы дождаться поставок западных танков и другого оружия, и тогда уже наступать.