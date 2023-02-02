США требуют сдать Артёмовск и гонят ВСУ в наступление на юге

США советуют Киеву выиграть время, чтобы дождаться поставок западных танков и другого оружия. Об этом 2 февраля пишет американское агентство Bloomberg в аналитической статье, озаглавленной «Россия будет атаковать на востоке Украины, пока Киев ждет новых вооружений».

По оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины кажется неизбежным, несмотря на то, что Киев настаивает на дополнительных поставках оружия для своего весеннего наступления на юге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пишет Bloomberg, последние оценки показывают, что, хотя множество вооружений, уже отправленных США, Европой и другими союзниками – от боеприпасов до артиллерии, танков и систем ПВО большей дальности – помогают Украине сдерживать российские силы, этого недостаточно для существенных территориальных успехов Киева до наступления Москвы. Украина получает больше оружия, но не в течение нескольких месяцев. А это может означать, что конфликт продлится, как минимум, до конца этого года, отмечает агентство.

Беспокойство Запада вызвано тем, что многие военные аналитики назвали «зимним переходом», когда ситуация на поле боя стабилизировалось после двух «ошеломляющих украинских контрнаступлений осенью». Мобилизация войск, проведенная президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что «они были плохо обучены и оснащены», укрепила российские оборонительные рубежи на всю зиму, и вскоре российские войска могут быть брошены в атаку, пишет Bloomberg.

Учитывая время, необходимое для доставки, обучения и создания линий снабжения, передовые танки из Европы и США могут не появиться на поле боя до поздней весны. Но когда они придут, то дадут Украине столь необходимый импульс. В связи с этим, по словам высокопоставленного чиновника, США советуют украинским силам выиграть время, чтобы позволить прибыть этим танкам и другому оружию.

«Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут (Артёмовск – прим.), подарив России символическую победу. Отступление из Бахмута «не окажет серьезного стратегического влияния на ход войны». По словам высокопоставленного представителя США, украинские войска, скорее всего, разместят на линии обороны очень близко к нынешней линии фронта», – отмечают журналисты Bloomberg.

Ожидается, что из Бахмута Россия двинется в сторону Славянска и Краматорска. «Но её силам вряд ли удастся в ближайшее время захватить всю восточную часть Донецкой области», учитывая огромные размеры территории, которую необходимо занять, пишет агентство.

По словам нескольких официальных лиц, сосредоточение внимания Украины на юге в течение весны и лета может создать для Киева возможности на крымском направлении, если российские военные поставки будут прекращены. Перед этим Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма, который явно является для Путина территорией, которую он хочет защитить в первую очередь.

Высокопоставленный американский чиновник сказал в комментарии Bloomberg о маловероятности того, что Украина сможет вернуть себе Крым в ближайшее время, добавив, что киевские власти сосредоточены на более неотложных целях, которые достаточно сложны. Тем не менее, если к концу лета Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и рассечь российские войска между Крымом и востоком страны, Киев подготовит почву для нескольких трудных месяцев для Путина и его сил, высказывают надежду американские журналисты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», начинается подготовка к отступлению ВСУ из Артёмовска (Бахмута).