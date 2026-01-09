«О чём думали с 2014 года?». США отбирают у «Лукойла» одно из крупнейших месторождений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ирак национализировал месторождение «Западная Курна-2», в котором 75% с 2009 года принадлежит российскому «Лукойлу». Скважины переданы в управление иракской государственной компании Basra Oil Company, за год предстоит найти потенциальных покупателей российской доли.

Эксперты считают, что это не суверенное решение Ирака, Багдад действует под давлением США, которые уже одобрили национализацию и рассчитывают на последующую передачу объекта американским ExxonMobil или Chevron.

«Лукойл» вложил в иракское месторождение 10 млрд долларов. «Западная Курна-2» являлась крупнейшим зарубежным активом российской компании. Добыча на месторождении составляет 465–480 тыс баррелей в сутки, планировался выход на 800 тыс баррелей.

«Нужно понимать, что в свое время успехи России превращались в успехи Лукойла. Сейчас проблемы Лукойла – это в том числе и проблемы России. Ирак принял решение о национализации не потому, что Лукойл чем-то плох, а потому, что США обложили компанию санкциями», – указывает политолог Павел Данилин.

Финансовый аналитик Владимир Левченко возмущен:

«У меня вопрос. Почему одна из крупнейших наших нефтяных компаний за столько лет после 2014 года, даже не после 2022 не просто не реализовала зарубежные активы, находящиеся под очевидным дамокловым мечом и не вернула деньги в Россию для развития нашей экономики?? Напротив, компания весь свободный денежный поток выводила в качестве дивидендов, львиная доля которых из страны уходила! Теперь основные акционеры Лукойла и топменеджмент должны вернуть то, что они подарили Западу в бюджет нашей страны».

После введения американских санкций «Лукойл» планировал продать целиком свои зарубежные активы, которые оцениваются в 22 млрд долларов и обеспечивают 20% нефтедобычи компании. Однако американские стервятники рассчитывают растащить их по частям, снизив общую стоимость до 5 млрд долларов.

«Лукойл» уже согласился на то, что консультировать его будет старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза. Он уже «помог» продлить в минфине США лицензию, позволяющую завершить сделку до 17 января.