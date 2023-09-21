О Зеленского вытерли ноги в главном дипучреждении мира – Соскин

Анатолий Лапин.  
21.09.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина


Президента Украины Владимира Зеленского открыто унизили в ООН.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Украины Владимира Зеленского открыто унизили в ООН. Об этом в эфире своего видеоблога...

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Так Соскин прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды от встречи с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН.

«Пошла такая жара, что он на брифинге после своего выступления, отменил якобы потому, что у него перегруженный график, встречу [с Зеленским]. Это вообще беспрецедентное унижение Украины и в частности Зеленского.

Это просто Дуда вытер о Зеленского ноги, давайте откровенно говорить. В открытой форме, в Нью-Йорке, в США, в штаб-квартире ООН просто вытер ноги о Зеленского», – заявил Соскин.

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