О Зеленского вытерли ноги в главном дипучреждении мира – Соскин

Президента Украины Владимира Зеленского открыто унизили в ООН.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Соскин прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды от встречи с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН.

«Пошла такая жара, что он на брифинге после своего выступления, отменил якобы потому, что у него перегруженный график, встречу [с Зеленским]. Это вообще беспрецедентное унижение Украины и в частности Зеленского.

Это просто Дуда вытер о Зеленского ноги, давайте откровенно говорить. В открытой форме, в Нью-Йорке, в США, в штаб-квартире ООН просто вытер ноги о Зеленского», – заявил Соскин.