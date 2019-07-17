17.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Обе «оппозиционные» партии в новой Раде будут дружно голосовать за украинский Донбасс и украинский Крым

Формально считающиеся альтернативой общему украинскому политикуму политсилы «Оппозиционная платформа «За жизнь» и «Оппозиционный блок» в новом созыве Верховной Рады продолжат делать упор на принадлежность Крыма и Донбасса Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный редактор «UA: Ukraine Analytica», эксперт-международник Анна Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии о внешней политике новой Верховной Рады она отметила, что противостояние «российской агрессии» для большинства партий – это внутриполитический вопрос.

«То есть, каждая партия очень детально рассматривает этот аспект, который рассматривается в первую очередь в контексте необходимости сохранения территориальной целостности…

Здесь даже «Оппозиционная платформа» и «Оппозиционный блок» говорят о том, что Крым и Донбасс – это Украина, а также много партий говорят о необходимости объединения Крыма и Донбасса в один пакет во время переговоров», – не сомневается Шелест.

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