Обедненный уран: НАТО получает новые иски

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Адвокат из Сербии Срджан Алексич готовит иск от жертв бомбардировок НАТО территории Республики Сербской в 1995 году.

Именно тогда Альянс начал активно применять боеголовки с обедненным ураном.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Алексич призвал граждан Республики Сербской, у которых биопсия показала, что они пострадали от последствий бомбардировки, явиться в его офис в Нише (Сербия), чтобы возбудить дело против НАТО.

Он заявил о своем скором прибытии в Республику Сербскую с намерением получить медицинские заключения людей, которые подверглись воздействию обедненного урана и серьезно заболели или умерли, а теперь они сами или их семьи готовы подать иск против НАТО для получения компенсации.

«Я думаю, что пришло время добиться справедливости для наших жертв», – сказал Алексич.

Юрист заявил, что иски могут быть поданы в суды Республики Сербской и Сараево сразу после того, как поступят результаты из института в Италии, который будет изучать данные граждан РС, заболевших после взрыва.

Итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья также выразил готовность присоединиться к команде Алексича, которая будет представлять в судах граждан Республики Сербской, больных раком и живших в районах, подвергшихся бомбардировке обедненным ураном во время или после операции НАТО «Осознанная сила» в 1995 году

В процессах, в которых он представлял итальянских солдат, которые оставались в Косово и Боснии и Герцеговине в годы войны и позже заболели, он доказал связь между бомбами НАТО и раком. Всем его клиентам по итогам судебных процессов было выплачено по 100 тысяч евро каждому и даже больше в зависимости от компенсации.

В результате нападения на Республику Сербскую, которое было осуществлено силами Альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года без одобрения Совета Безопасности ООН, погибли 46 сербских солдат и семь мирных жителей. Тяжело ранены были 98 военнослужащих Войска Республики Сербской и 119 сербских мирных жителей. На Республику Сербскую было сброшено 1026 бомб и 13 крылатых ракет «Томагавк». Общий вес брошенной взрывчатки составил около 10 000 тонн.

О последствиях той преступной кампании НАТО против Республики Сербской свидетельствует и архив больницы в Восточном Сараево, где в 1995 году было зарегистрировано 95 пациентов, страдающих злокачественными заболеваниями. Восемь лет спустя их стало 360. Большинство заболевших проживало в районах, подвергшихся бомбардировке тоннами обедненного урана (Хаджичи, Хан Пьесак, Соколац).

В 1995 году западными политехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в боснийский конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов в рамках операции «Осознанная сила». После этого удара инициатива на фронтах перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которые ранее жестко воевали друг с другом, но были слиты воедино при помощи американских посредников.

В результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и оккупировать 30% территории Республики Сербской в БиГ, где прошли кровавые и массовые зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонское мирное соглашение, превратившие БиГ в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.