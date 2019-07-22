Оберут до нитки: назначать украинского премьера будет только МВФ – Олейник

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

На время правления Владимира Зеленского выпадет коллапс украинской экономики, державшейся ранее только на кредитах МВД, за которые теперь придется расплачиваться землей и госимуществом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осенью народ спросит: «Кроме шоу хлеба насущного дадите?». А хлеба то нет. Они же еще не знают, что последнее, что сделал Гройсман, подсунул им классную свинью. У нас реальное недопоступление 100 миллиардов гривен в бюджет. Что сделал Гройсман? Он выпустил внутренние облигации на 200 миллиардов, это 9 миллиардов долларов, которые осенью нужно отдавать еще к тем долгам, которые мы должны отдавать МВФ. То есть полный коллапс», – отметил Олейник.

При этом, по мнению политика, решение о назначении премьер-министра, отвечающего за экономическую сферу страны, будет приниматься кредиторами МВФ.

«И вот, когда сегодня Зеленский так весело отвечает, что премьер должен быть профессионалом, но ни в коем случае чтобы не работал в структурах власти, не был лидером партии и фракции, я спрашиваю: ребята, а кто это, какой-то теоретик? Я могу себе представить, что хороший ректор какого-нибудь авиационного института точно знает назначение приборов, но я никогда не сяду в самолет, если он сядет за штурвал, потому что он опыта полетов не имеет.

Они хотят совершить эксперимент. А почему? Потому что определять, кто будет премьером, будет не Зеленский. Реальная его фамилия будет – Фунт, потому что определять будут те, кому больше всего должны денег. Это Международный валютный фонд, который скажет: «Заканчивайте эту всю трескотню об интересах украинского народа. У вас обязательство отдать деньги». Мы спросим: «Откуда? Мы же нищие». «А землю продать? Продать порты, железную дорогу, и душу продать. Отдайте деньги», – резюмировал Олейник.

Напомним, ранее киевский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что «новым лицом» в кресле премьер-министра Украины, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, может стать заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, экс-зампред Нацбанка Владислав Рашкован.