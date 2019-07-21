21.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Колониальная демократия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский назначит на должность премьера лоббиста распродажи черноземов

«Новым лицом» в кресле премьер-министра Украины, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, может стать заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, экс-зампред Нацбанка Владислав Рашкован.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора МВФ. Был назван в команде господина Зеленского еще неделю назад. Сейчас эта фамилия активно обсуждается в ближайшем окружении господина Зеленского и экспертном сообществе. Он работает в западном фонде, достаточно уважаемый украинский экономист, преподаватель бизнес-школ…

Он самый вероятный премьер-министр, который впервые займет эту должность и будет новым лицом, о котором сказал президент Украины Владимир Зеленский», – отметил эксперт.

Ранее на переговорах с МВФ Зеленский анонсировал приватизацию оставшихся в государственной собственности предприятий и открытие рынка земли, что означает распродажу украинских черноземов западным компаниям.

«По предварительным оценкам, на Украине 37 миллионов гектаров пахотной земли…Олигархи бьются за этот самый главный пирог. Ведь именно по этой причине вероятность досрочных выборов в органы местного самоуправления также нависла над Украиной. То есть, скорее всего, они будут проводить местные выборы под новый год или сразу после него, потому что без местных органов власти провести эффективную перепродажу земли невозможно.

Сегодня легальный капитал украинских олигархов от 6 основных семейств составляет приблизительно 40 миллиардов долларов. Перепродажа земли даст 500 миллиардов долларов. Каждый из них только на одной операции сможет увеличить своё состояние более, чем в 10 раз». – пояснял ранее экс-депутат Верховной Рады Василий Волга.

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