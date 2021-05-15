Обещавший «раздел России» политолог жалуется, что Украина осталась без союзников

15.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина не в состоянии ответить на действия России в Азовском и Черном морях, а западные партнеры не готовы оказывать Киеву действенную помощь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет политолог Валентин Бушанский, ранее заявлявший о готовности участвовать в «разделе России».

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Впрочем, сегодня его настроения крайне пессимистические.

«На календаре XXI век. Без высоких технологий ни одна страна не способна отстоять суверенитет и территориальную целостность. Россия блокирует азовские порты. Под угрозой и черноморские. Корабли США в Черное море так и не зашли. Турция объявила нейтралитет. Есть надежда, что у наших берегов увидим британские эсминцы. Но они не могут вечно стоять на одесском рейде. Блокада портов – это проявление прямой военной агрессии. Как Украина может ответить на действия России в Черном и Азовском морях? Никак», – сокрушается Бушанский.

«Украинский флот не имеет противокорабельного вооружения. Боеспособность авиации сомнительна. Все самолеты – с надписью «Сделано в СССР». Самому младшему 30 лет. Если они летают, это не значит, что их можно отправить в бой. Восьмой год войны. Вопрос об оснащении Военно-Воздушных сил современными самолетами до сих пор не решен», – добавляет автор.

Он также жалуется на отсутствие украинских спутников, что не позволяет ВСУ использовать противокорабельную крылатую ракету Р-360 «Нептун», о которой было объявлено, что она принимается на вооружение.

«Остаются катера, которым будут ставить боевую задачу – осуществить маневр в зоне действия вражеской авиации и выйти на линию радиолокационной фиксации цели. Сколько из этих катеров вернутся в порт приписки? У нас уже нет союзников. У нас нет и экономики, которая вытянула бы бремя войны – комплекс оборонных программ, включая космическую», – резюмирует Бушанский.

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