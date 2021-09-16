«Обезьяны с гранатой». На белорусском ТВ отреагировали на обнаруженный СБУ схрон

16.09.2021 11:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Обнаруженный недавно недалеко от границы с Белоруссией схрон боеприпасов – это свидетельство бардака в военной сфере Украины.

Об этом в эфире государственного белорусского ТВ заявил местный телеведущий Глеб Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лаврова, попытки Украины «усилить безопасность» на границе с Белоруссией, о чем говорили украинские военачальники, обернутся очередным воровством бюджетных средств.

«В военном плане в/на Украине бардак. Да и не только в этом плане, если тамошние новости помониторить. Посему вывода два, предсказуемых. С одной стороны, может, и хорошо, что в Киеве заговорили о возведении забора на границе с нами. Плохо, что, как всегда, все они там у себя разворуют…

Нет ничего непредсказуемее обезьяны с гранатой. Разве только обезьяна с гранатой, пластидом и патронами, и парой штук РПГ. Пока все это добро в/на Украине находят в самых неожиданных местах, мне, Глебу Лаврову, думается, тема будет дополнена», – заявил Лавров.

Напомним, накануне СБУ отчиталась об обнаружении схрона с оружием и боеприпасами во время антитеррористических учений в граничащей с Белоруссией Ровенской области.