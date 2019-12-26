Обгадившись с Крымским мостом, в Киеве запускают байки о Кубани

26.12.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская пропаганда пытается отвлечь внимание населения от своего провала с историей вокруг Крымского моста, который, как убеждали еще недавно в Киеве, «Россия никогда не сможет построить» из-за «технической отсталости», «непригодных природных условий» и «культуры алкоголизма у рабочих».

Теперь подельники Петра Порошенко пытаются утешить своих последователей новыми байками – ведь, иначе, украинцы могут задать вопрос, почему после Евромайдана даже в Киеве не был достроен ни один из мостов, начатых предыдущей властью, а также не открыто ни одной станции метро.

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«Россия – это страна, в которой «разводят» россиян, и Крымский мост – одно из самых ярких свидетельств тому. Ну, во-первых, это невероятный «распил» бюджетных денег. Мост этот стоил в три раза больше, чем самый длинный мост в мире, который построили в Китае. В Китае за два года построили мост, длиной 165-ть километров между Шанхаем и Нанкином. У этого моста девять километров проходят над водой, по нему идет ветка высокоскоростной железной дороги. И стоил этот мост полтора миллиарда долларов. Если посчитать на один километр, это девять тысяч долларов за километр. Крымский мост обошелся в четыре миллиарда долларов. А если посчитать на километр, то это 209-ть тысяч долларов… Ну, понятно про распил гигантский, невероятный мы уже сказали, его нужно вносить в Книгу рекордов Гиннеса», – объявил сегодня инициатор создания межфракционного объединения «Кубань», депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

(Интересно, что накануне российские либералы, критиковавшие запуск железной дороги в Крым, также ссылались на опыт коммунистического Китая).

«Вторая цель, кроме воровства денег у россиян, – этим россиянам морочить мозги и вызвать у них очередной прилив патриотических чувств. Для этого все заготовлено… Но, знаете, есть во всем этом и позитивное. Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», – озвучил обнадеживающий тезис украинский депутат, получивший тумаков в Крыму во время Русской весны.

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