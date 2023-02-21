Обкатка «Антифарион» в Одессе

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«Лагiдна українізація» продолжает «лагідно» окучивать Одессу. Только на днях я писал о тупом заигрывании с «ватным» электоратом путем гуманного принуждения — догнать и полюбить с ноги — к мове.

Все делается по принципу «Антифарион» — не называть русскоязычных животными и биологическим мусором, а «задабривать», как врачи неразумных детей: «Ути-пути, ты не бойся уколов». Пока это вылилось в тиражирование слезливых историй о том, как русскоязычные сознательно переходят на украинский, реагируя на «агрессию России».

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И из откровений этих убогих торчат длинные уши предстоящих выборов. Взять и «дожечь вату» слишком дорого, да и у западных партнеров стремно под сии нужды клянчить деньги (а зря!), поэтому остается одно — любить как волк кобылу, оставляя хвост да гриву, в надежде на голоса приспособленцев.

Вот и на днях начальник одесского департамента образования и науки Елена Буйневич выступила с внезапным воззванием:

«Не НА українській, а УКРАІНСЬКОЮ», «Перш, ніж щось говорити, вивчіть мову, — железобетонный аргумент в группах и пабликах. Один из… Коверкание мовы, несовершенное владение ею в Украине даже имеют название, посвященное бывшему премьеру. Над этим смеются. А зря. Очень зря. Ведь наша мова даже с вплетением суржиков, ошибками и прочими недостатками, звучит невероятно красиво. Шлите ко всем чертям агрессивных «исправителей», которые используют ошибки в вашей речи как аргумент в диалоге. Вот просто шлите и все. Это корректно только в филологических дискуссиях или как ответ на высокомерное «ты тупой». Не бойтесь».

Чистое «Антифарион», правда? «Мы же только рады помочь», правда? Как в секте, ей-богу…

Только тут я вспоминаю последние восемь лет учебы моей дочери в школе (а школами означенная гуманистка как раз и заведует), в русскоязычном сначала классе, и как еще в 2014-м году, страшном для Юго-востока в целом, но для Одессы еще и особенно по причине трагедии 2 мая… Так вот как тогда город покидала первая волна учителей русского языка. Напрямую их еще не увольняли, но процветало стукачество:

«Говорит на перемене на русском».

Потом последних из могикан (официально русского языка в школах нет только два года) травили активисты, причем не только со справками из дурки, а работающие на СБУ. За что? Ни за что — просто потому, что Пушкин еще был в программе.

Затем их переводили вести «труд», «рисование», продленку, в завхозы.

Но после 24 февраля 2022 года и вовсе уволили. И это при катастрофической нехватке кадров! Когда и «физику» и «физкультуру» ведет один и тот же препод (как правило, студент), а заодно еще печет пирожки в столовой и подрабатывает школьным психологом, при этом сообщая родителям в классный чат:

«Жытели Одэсы, кто жывет в городе, а ни уехал, напишыте мине».

А посему, в связи с «неожиданной» трансмутацией главной увольняльщицы учителей русского языка в защитницу Азирова, я предвкушаю… Что они еще такого выдумают? Какую историю?

«Я, бывшая учительница русского языка и литературы. После того как меня таскали на допросы в СБУ, уволили, и я стала расклейщицей объявлений, то подумала — как-то «наша мова» звучит невероятно красиво! За газ мені платити нема чим, хоча він все одно відключений. Но красиво звучит!»…

И стыдно будет за тех, кто этой примитивной пропаганде поддастся. Уж лучше землю есть. Верю, что не сработает.