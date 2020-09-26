Обходя запреты, Украина продолжает поставлять продукты в РФ через Белоруссию

26.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

После запрета Россией импорта сельхозпродукции с Украины, украинским аграриям грозили огромные убытки, но в итоге поставки возобновились по «серым» схемам через Белоруссию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После того, как Россия в 2014 году запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, убытки украинских аграриев, по их оценкам, могли составить около 300 млн долл. в год. Выход нашли достаточно быстро. Потоки сельхозпродукции из Украины в РФ пошли через Беларусь. После подписания Украиной и Молдовой в 2014 году договоров об ассоциации с Евросоюзом российские власти запретили поставки фруктов и овощей из этих стран. И моментально их «фруктово-овощной» экспорт в Беларусь вырос в 28 раз», – отмечается в статье.

С 1 января 2016 года России вообще запретила ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина, что, продолжает издание, подтолкнуло развитие «серых» торговых связей Беларуси с Украиной.

Проанализировав данные Госстата Украины, автор материала приходит к выводу, что продажи украинских овощей, мяса и ряда других продуктов белорусам резко увеличились вместе с запретами, которые РФ ввела в 2014–2016 годах на украинские товары.

«В конце декабря 2015 года на заседании комиссии ЕАЭС в Москве представители белорусских властей отказались подписывать соглашение по введению мер для защиты рынка ЕАЭС, предложенное РФ в связи со вступлением Украины в ЗСТ с Евросоюзом. В результате территория Беларуси осталась хабом, через который товары из Украины по серым схемам текут на российский рынок», – пишет «ЗН».

Так, в категории «Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное» в 2015-м белорусы закупили у украинцев всего 97 тонн, а потом прорвало: 2016 год — 15,8 тыс. тонн.

«Получается, Беларусь, не снижая собственного производства говядины, начала стабильно закупать ее у Украины больше, чем та же Украина поставляла в целую Россию до начала войны. Добавим сюда то, что потребление говядины в Беларуси постепенно снижается. У кого же тогда такие аппетиты? Аналогичная ситуация по мороженому мясу КРС: в 2013-м РФ закупила его у Украины 5,8 тыс. тонн на 22,6 млн долл. С тех пор РФ не покупает, но покупает Беларусь: тот же объем на ту же сумму (примерно, конечно, цифры колеблются год от года)», – указывает издание.

Похожая ситуация наблюдается с овощами и фруктами.

«Почему-то бытует мнение, что через Беларусь в Россию не вполне легально поступают польские яблоки. Но если посмотреть на цифры, то видно, что не польские, а украинские. В 2013 году Украина продала в Беларусь всего 147 тонн яблок, а в Россию — 10,7 тыс. тонн. Уже в 2017-м — почти ничего в РФ, а в Беларусь — 13,2 тыс. тонн. В 2018-м белорусы импортировали из Украины 19,8 тыс. тонн яблок, хотя их у самих завались было. В 2019-м уже несколько меньше: 14,6 тыс. тонн. Но зачем? Хотя понятно — не «зачем», а «куда».

Далее — абрикосы, сливы, клубника, малина, сухофрукты — та же динамика, как под копирку. И вдруг — обратная ситуация с гречкой. Еще в 2013-м Украина закупала гречку десятками тысяч тонн в России, но не покупала в Беларуси. Но в 2019-м неожиданно Беларусь начала продавать гречку в Украину — 1,4 тыс. тонн, одновременно с резким падением поставок в Украину из РФ», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские компании, несмотря на скандалы, продолжают попытки зайти на украинский рынок.