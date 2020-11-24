В Крыму предотвращены теракты: Иностранные разведки «шатают» полуостров
Российские силовики предотвратили четыре теракта в этом году, которые готовились в Крыму.
Об этом в ходе онлайн-совещания по вопросам безопасности в республике сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», – заявил Патрушев.
Он отметил наличие «угроз в информационной сфере, в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок».
«На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности», – отмечает пресс-служба Совбеза, упомянув о необходимости борьбы с распространением «ложной и деструктивной информации».
По итогам совещания органам власти в Крыму предписано усилить информационную защиту – остерегаться внедрения вирусных программ-шпионов, а также переходить на российское ПО.
То, что Крым, несмотря на враждебное к нему отношение со стороны Украины и ее спецслужб, остается достаточно спокойным регионом – это большая заслуга российских спецслужб, заявили «ПолитНавигатору» местные эксперты.
«Мы уже седьмой год находимся в составе Российской Федерации, и каких-то серьезных террористических актов на нашей территории не отмечено. А предотвращено и по заявлениям компетентных органов, и по сообщениям СМИ, несколько терактов, которые готовились.
Говорить о том, что ничего подобного, террористической войны против Крыма не ведется, – это неправда. Начиная от поджогов леса, заканчивая высадкой на севере Крыма диверсионной группы, когда погибли силовики, предотвращая это проникновение.
То есть, крымчане на данный момент, я считаю, надежно защищены и могут пребывать в спокойствии в силу профессионализма и отработанной методики действия наших спецслужб», – подчеркнул политолог Сергей Киселев.
«То, что Федеральная служба безопасности России постоянно пресекает такие действия, говорит о том, что общественная безопасность в регионе находится на высоком уровне. Но недооценивать риски нельзя – все-таки, Крым – это приграничная территория. Мы живем рядом с недружественным соседом, который не раз засылал сюда своих диверсантов и шпионов. Кроме того, даже судя по открытым источникам, к сожалению, на территории полуострова действуют и запрещенные в России организации, представителей которых периодически арестовывают правоохранительные органы», – согласился политолог Иван Мезюхо.
Как сообщал «ПолитНавигатор», весной 2020 года украинская пропаганда признала, что Киев осуществлял заброску диверсантов в Крым, хотя ранее это категорически отрицалось, а украинские СМИ уверяли, будто бы РФ репрессирует невинных украинских патриотов на полуострове.
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