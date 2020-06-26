Обманувший избирателей Зеленский расплачивается стремительным падением рейтинга

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новые социологические опросы показали, что из-за крайне некомпетентных действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды, рейтинг украинской власти продолжает стремительно падать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог, директор компании ООО «Роботизированные ТелеСистемы» Антон Соколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Слуги народа» системно падает рейтинг, катится вниз, скорее всего из-за большого количества зашкваров и недальновидных действий, которые осуществляют партия «Слуга народа» и офис президента. По опросам со 2 по 5 июня у «Слуги народа» рейтинг 31,3%, а опросы с 22 по 25 июня показывают, что рейтинг уже 29%, тенденция идёт на убытие.

В тоже время у партии «Сила и честь» 3,4%, и «Голос» вместе с «Самопомощью» уходят в небытие, потому что они максимально теряют поддержку электората. Также с 22 по 25 июня наблюдается падение рейтинга «Национального корпуса», у них и так с рейтингом было очень плохо, а сейчас они находятся в рамках погрешности.

Как я уже сказал, по опросу 22 по 25 июня, у «Слуги народа» 29,7% идёт потеря рейтинга, но с этой потерей рейтинга добавляют «Оппозиционная платформа – за жизнь» и Шарий, к ним от «Слуг народа» перетекает рейтинг, потому что идёт разочарования русскоязычного электората «Слугой народа», – заявил Соколов.

Напомним, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своего обещания установить мир, продолжает провальную политику прежнего режима, в результате чего теряет популярность среди русскоязычных избирателей.