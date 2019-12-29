29.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Обмен пленными: В Москве нет никакого воодушевления

Состоявшийся в Донбассе обмен заключенными между Украиной и ЛДНР не должен вводить в заблуждение, будто украинский президент Владимир Зеленский и дальше обязательно продолжит выполнять Минские соглашения.

Об этом в своем Telegram-канале пишет директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обмен задержанными – важная гуманитарная акция. Однако считать, что она будет способствовать улучшению ситуации на земле и прекращению конфликта, было бы большой ошибкой.

Сейчас у Киева есть возможность сменить практикующийся им «язык вражды» на «язык мира». Если Зеленский и компания не сделают этого – они еще раз убедительно продемонстрируют собственную недоговороспособность. Но это, скорее, вопрос установления и поддержки доверия.

Что касается выполнения Минских соглашений де-юре и де-факто, то Киев свою позицию пока не поменял – украинская сторона не хочет мирного урегулирования. Это стоит учитывать при прогнозе на 2020 год», – резюмировал эксперт.

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