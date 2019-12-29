Украина выдала в ДНР известных политзаключенных

29.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

В ходе прошедшего обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» Киев передал Донецку 60 заключенных, Украине передано из ДНР 52 человека.

Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятия по обмену произошли на подконтрольной ДНР стороне КПВВ «Майорск».

При этом обмудсмен уточнила, что четыре человека, удерживающиеся в Донбассе, отказались от перехода на украинскую сторону.

Дарья Морозова также отметила, что люди, которых Украина передала ДНР в рамках обмена, в подавляющем большинстве являются жителями подконтрольных Украине территорий.

«Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», – рассказала она.

Позже донецкий журналист Сергей Макаренко сообщил с места событий другие цифры по обмену, ссылаясь на уточненную информацию – 51 на 61.

Со стороны ДНР были развернуты палатки МЧС для встречи прибывших. По окончанию процесса обмена все освобожденные были отправлены в Донецк для оказания необходимой медицинской помощи.

Не обошлось в процессе обмена без экстраординарных ситуаций, когда один из передаваемых Украине заключенных, отбывавший в ДНР срок за попытку создания проукраинской вооруженной группировки, начал громко благодарить Владимира Зеленского за освобождение «из подвала».

Возвращенные в ДНР люди, напротив – благодарили всех, в том числе своих сограждан по обе стороны соприкосновения, за поддержку.

«Теперь это мой дом, который, я надеюсь, начнет продвижение в обратном направлении, чтобы все-таки сделать то, что мы не сделали в 2014 году по разным причинам.

Я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам, кто был с нами все это время, помогал нам материально, морально, кто был с нами. Хочу поблагодарить всех наших, русских, советских людей – в Российской Федерации, в ЛНР, в ДНР, на оккупированных территориях Новороссии. Все эти люди помогали нам все это время», – рассказал один из освобожденных.

Другой освобожденный по имени Александр, содержавшийся в Мариупольском СИЗО 5,5 лет за «диверсионную деятельность» против техники ВСУ, также рассказал журналистам, что политзаключенные подвергались избиениям со стороны сотрудников изолятора и СБУ, однако на их защиту становились даже представители криминалитета.

«Нас первые полгода избивали прямо в СИЗО. Сотрудники СБУ приезжали в масках, выводили, пытали, допрашивали, заставляли давать интервью украинским телеканалам», – рассказал он.

При этом бывший политзаключенный выразил уверенность в том, что Киев не проведет юридическую очистку переданных в ДНР людей, так украинские суды полностью подконтрольны СБУ и отказываются предоставить обмененным право участвовать в дальнейших заседаниях дистанционно.

Слова освобожденного позже были подтверждены экс-министром МВД Украины Виталием Захарченко.

«Сегодня в рамках обмена удерживаемых лиц между ЛДНР и Украиной из под стражи были освобождены пятеро бойцов спецподразделения МВД «Беркут».

То, что наши товарищи вышли из тюрьмы и смогут встретить Новый год на свободе, можно только поприветствовать. Однако по заявлению ГПУ судебный процесс в отношении бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» по делам майдана, будет продолжен.

То есть, никакой юридической очистки нет. Власть не хочет проводить объективное расследование событий, так как прекрасно понимает, что это неизбежно приведет к истинным убийцам и заказчикам.

Именно поэтому мы продолжаем наблюдать псевдоюридический спектакль с попытками обвинить правоохранителей в тех преступлениях, которые они не совершали», – заявил он в Facebook.

Интересно, что среди обменянных оказался Александр Янишевский, офицер «Беркута». Он добровольно поехал воевать в АТО, однако все равно был впоследствии арестован на Украине.

«Фактически сейчас ветерана АТО отправляют тем, против кого он воевал. В Киеве же радикалы требуют его наказать. Ситуация для него сложная», – отмечает телеграм-канал «Методичка».

По обмену вышли на свободу такие известные политзаключенные, как задержанный в 2016 году, гражданин Бразилии, экс-боец ополчения Рафаэль Лусварги, обвинявшаяся в госизмене экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, а также обвинявшийся в участии в «незаконных вооруженных формированиях» севастополец Степан Резуник.

Кроме того, от участников обмена стало известно, что вышел на свободу «медовик» – пожилой мужчина, в 2016 году принесший на пост ВСУ банку меда со взрывчаткой.

Обмен вызвал возмущение у точно так же накануне освобожденного и переданного на Украину террориста и «режиссера» Олега Сенцова, посчитавшего, что жизни других людей стоят меньше, чем украинские государственные интересы.

«Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда», и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного – справедливости.

За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то – в тюрьме.

Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались», – негодует Сенцов в Facebook.

Напомним, ранее Луганская Народная Республика передала Украине 25 и забрала 63 удерживаемых лиц в рамках формулы обмена «всех установленных на всех установленных».