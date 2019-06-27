27.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Украина
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Обмен пленными: Зеленский стукнул кулаком по столу

Украинский президент Владимир Зеленский на экстренно собранном брифинге дал понять, что с ним не была согласована передача Украине четырех граждан, которых ранее осудили в ЛДНР за военные преступления.

Зеленский заявил, что считает освобождение украинских граждан пиар-акцией политика Виктора Медведчука, который сегодня в Минске проводил переговоры с руководством республик Донбасса.

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«Давайте про Медведчука. Ещё раз говорю, я ни разу на должности президента Украины, да и в целом, не общался с паном Медведчуком. Я не вижу, когда у нас есть страна, великая, незалежная, самостийная Украина, Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает моё отношение к этому вопросу, то есть, это не о каких-то личностях, это очень важный вопрос», – заявил Зеленский.

«Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос остановки войны с его стороны только под выборы? Спросите его», – добавил украинский президент, раздражённо стукнув кулаком по трибуне.

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