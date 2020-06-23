Обменов больше не будет – Москва уже не верит Зеленскому

23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку президент Украины Владимир Зеленский полностью продолжает политику своего предшественника, в Москве больше не питают надежд с ним договориться по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сомневаюсь, что и дальше будут происходить обмены пленными, потому что вначале это был аванс со стороны России для украинской власти, в надежде, что дальше заработают все остальные мирные инициативы, но мы видим, что этого нет.

Россия надеялась на Владимира Зеленского как нового президента, но ничего не поменялось, дискурс остаётся тот же. Конфликт в Донбассе остаётся в рамках тех же парадигм и риторики, которая была при Петре Порошенко», – сказал Карасев.

Напомним, ранее украинские военные убили мирного жителя в населенном пункте Александровка ДНР. Убитому было 40 лет, его тело не удавалось эвакуировать более двух часов из-за плотного огня со стороны ВСУ.