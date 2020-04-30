Обморок престарелого Байдена обеспечит победу Трампу – эксперт

30.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выигрывает праймериз, но рискует проиграть избирательную кампанию.

Об этом пишет «Независимая газета», указывая, что опросы демонстрируют настораживающую для Байдена картину.

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Так, по данным нескольких свежих соцопросов, Байден обходит Трампа примерно на 6%, но еще в середине месяца ему давали около 10%.

«Вспоминаются президентские выборы 2016 года. Тогда в конце апреля Хиллари Клинтон обходила Трампа на 12% и все равно в итоге проиграла. Слишком велик оказался процент респондентов, которые предпочли не сообщать социологам о своих подлинных предпочтениях», – отмечает газета.

Кроме того, еще в начале апреля казалось, что пандемия сыграет на руку Байдену, поскольку американцам явно не нравилось, что количество заболевших в стране растет, и многие из них были склонны винить за это президента страны, но теперь народ стал уставать от режима самоизоляции, а курс президента Трампа, направленный на постепенное снятие всех ограничений и восстановление работы экономики страны в прежнем режиме, находит все больше сторонников.

Также на фоне ежедневно выступающего Трампа не развеяны сомнения в том, что Байдену по состоянию здоровья под силу дальше вести свою предвыборную кампанию.

«Рупором демократов сейчас стали лидер их фракции в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Байден ушел в тень. Его для публики нет вообще. Все это вызывает вопросы избирателей относительно того, что произойдет осенью, когда будет и предвыборная борьба и, возможно, вторая волна пандемии», – сказал «НГ» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, снятие карантинных ограничений в ряде штатов повышает вероятность того, что Трамп возобновит свои агитационные поездки по регионам.

«В этих условиях Байден вынужден будет принять вызов и тоже отправиться на встречи с избирателями. А это риск. Вспомним, что в 1996 году Боб Доул фактически обеспечил победу своему конкуренту Биллу Клинтону, так как упал в обморок во время одного из мероприятий. Многие сейчас задаются вопросом, а вдруг нечто похожее случится и с Байденом?» – добавил политолог.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что Трамп делает ставку на слабоумие Байдена.

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