Глубоко стареющий Байден сдувается перед Трампом

12.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Шансы нынешнего президента США Дональда Трампа переизбраться на второй выглядят предпочтительней, чем у его конкурентов из Демократической партии.

Об этом в «Московском комсомольце» пишет известный американист и журналист-международник Сергей Таратута.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, самая большая опасность для демократов представляет глубочайший раскол в их партии на левое крыло и центристов.

«У этой партии нет ни одного претендента, который мог бы объединить всех, кто исповедует либеральные ценности в борьбе против Трампа. Пока еще руководство Демпартии делает ставку на Байдена. Однако его позорный провал на праймериз в штате Айова, плюс к тому самый низкий результат сбора пожертвований в пользу его избирательной компании — всё это тревожный звонок, можно сказать, черная метка, ставящая под сомнение его состоятельность в борьбе за президентское кресло», – считает Таратута.

Кроме того, автор обращает внимание на «неочевидные признаки глубокого старения» у основного кандидата Демпартии, который в своих публичных выступлениях «нередко теряет нить разговора, у него нет необходимой в дебатах реакции, и в выступлениях и в поведении он то и дело допускает оплошности».

«Страшно подумать, как он будет выглядеть, если ему придется противостоять Трампу. Но и это еще полбеды. На репутацию Байдена уже сейчас сильно повлияли подозрения в коррупции и непотизме, когда, как вице-президент при Обаме, он отвечал за украинское направление. Эти подозрения бесконечно тиражировались в ходе слушаний по импичменту. А если всплывут доказательства, дающие почву для этих обвинений (а это весьма вероятно), это окончательно утащит его на дно. Однако пока он у демократов все еще лучший», – резюмирует американист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве считают, что переизбрание Трампа на второй срок сулит серьезные проблемы Украине.

Читайте также: «Будет война. Соросята сушат сухари» – Украина обсуждает оправдание Трампа.