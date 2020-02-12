12.02.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
Просмотров:

Глубоко стареющий Байден сдувается перед Трампом


Шансы нынешнего президента США Дональда Трампа переизбраться на второй выглядят предпочтительней, чем у его конкурентов из Демократической партии.

Об этом в «Московском комсомольце» пишет известный американист и журналист-международник Сергей Таратута.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, самая большая опасность для демократов представляет глубочайший раскол в их партии на левое крыло и центристов.

«У этой партии нет ни одного претендента, который мог бы объединить всех, кто исповедует либеральные ценности в борьбе против Трампа. Пока еще руководство Демпартии делает ставку на Байдена. Однако его позорный провал на праймериз в штате Айова, плюс к тому самый низкий результат сбора пожертвований в пользу его избирательной компании — всё это тревожный звонок, можно сказать, черная метка, ставящая под сомнение его состоятельность в борьбе за президентское кресло», – считает Таратута.

Кроме того, автор обращает внимание на «неочевидные признаки глубокого старения» у основного кандидата Демпартии, который в своих публичных выступлениях «нередко теряет нить разговора, у него нет необходимой в дебатах реакции, и в выступлениях и в поведении он то и дело допускает оплошности».

«Страшно подумать, как он будет выглядеть, если ему придется противостоять Трампу. Но и это еще полбеды. На репутацию Байдена уже сейчас сильно повлияли подозрения в коррупции и непотизме, когда, как вице-президент при Обаме, он отвечал за украинское направление. Эти подозрения бесконечно тиражировались в ходе слушаний по импичменту. А если всплывут доказательства, дающие почву для этих обвинений (а это весьма вероятно), это окончательно утащит его на дно. Однако пока он у демократов все еще лучший», – резюмирует американист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве считают, что переизбрание Трампа на второй срок сулит серьезные проблемы Украине.

Читайте также: «Будет война. Соросята сушат сухари» – Украина обсуждает оправдание Трампа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть