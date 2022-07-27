Обнаглевшие от безнаказанности: Снос заукраинской СТО в Крыму пытались остановить за взятку

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Снос незаконно построенной СТО в селе Видное Красногвардейского района Крыма, получившей широкую известность после истории с отказом обслужить военную машину участников спецоперации, вылился в новый скандал. За приостановку демонтажа руководство района потребовало 2,5 миллиона рублей взятки, сообщил феодосийский блогер Александр Талипов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», срок исполнения предписания о сносе истек 26 июня в 15.00. К этому моменту владелец шиномонтажа только снял трубу со здания, имитируя начало разборки конструкции. Сегодня на место прибыли рабочие и строительная техника, чтобы ускорить процесс.

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«С одним из МУПов Красногвардейского района заключён контракт на сумму 600 тысяч рублей на снос СТО. Окончание работ планируется на 8 августа. Земля, на котором находится СТО, предназначена для сельскохозяйственных целей», – цитирует главу Красногвардейского поселения и местного сельсовета Анатолия Ерохина канал «Крым 24».

Срок предписания о сносе самостроя на самовольно захваченном участке земли в селе Видное закончился 30 июня. По процедуре администрация поселения направляет иск в суд, по решению которого будут определяться дальнейшие действия. Поскольку владелец СТО имеет право обжаловать решение, обратиться в местные органы власти с просьбой узаконить постройку, процесс может растянуться на годы.

Видимо этим решили воспользоваться руководители Красногвардейского района: по информации блогера Александра Талипова 26 июля вечером был задержан сотрудник муниципального контроля районной администрации при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Деньги предназначались за приостановку демонтажа СТО.

Скандал со станцией техобслуживания возник после публикации видео, на котором военные посетовали на отказ в починке колеса их грузовика. После общественного резонанса, хозяин СТО (судя по соцсетям – он был ярым заукраинцем) снял видео со своим объяснением ситуации – военные приехали очень поздно, специалистов уже не было, а для демонтажа колеса такого размера на станции просто нет оборудования.

Тем не менее, местная администрация решила проверить легальность бизнеса виновника и не прогадала – земля под СТО не оформлена, строение не зарегистрировано, и, как следствие, подлежит сносу. Эту позицию озвучил вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров.