Обнародован «убойный» предвыборный план Порошенко против Зе-команды

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Партия Петра Порошенко специально раздувает скандал вокруг срыва спецоперации СБУ по захвату бойцов российского ЧВК, выманенных в Белоруссию.

Это часть плана Петра Порошенко и его «Европейской солидарности», согласно которому, после местных выборов будет спровоцирован политический кризис в стране, что станет поводом для начала досрочной избирательной кампании в Верховную раду.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший журналист и экс-депутат Верховной рады, видный представитель когорты «соросят» Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, Лещенко со ссылкой на своих инсайдеров заявил, что завладел ключевыми тезисами методички, которую будет использовать «Европейская солидарность» на местных выборах. По его словам, лидер партии Пётр Порошенко, вопреки фиаско в 2019 году, пытается превратить местные выборы-2020 в четвертый тур выборов президента.

«Риторика экс-президента построена не на местной проблематике, а на всеукраинской повестке дня, которая содержит в себе множество манипуляций и банального обмана. Так, в своих выступлениях Порошенко предписано использовать оборот о том, что «местные выборы – это не только о канализации, о лифтах или ремонте дорог, это об Украине и ее свободе».

Дальше методичка предписывает Порошенко переходить к обвинениям в предательстве, опираясь на запутанную историю с вагнеровцами, озвученную депутатами «ЕС» Алексеем Гончаренко и Владимиром Арьевым», – напомнил экс-депутат.

Кроме того, по его словам, Порошенко предписано заявлять, что партия «ЕС» является «единственной проукраинской оппозиционной партией в Раде».

«Чтобы усилить драматизм ситуации, Порошенко будет говорить, что в Раде есть еще одна оппозиционная сила — ОПЗЖ, но она является «пятой колонной Кремля». Этот популярный в политике перевод ситуации в «черно-белый выбор», когда находят одиозного оппонента и пытаются спозиционироваться на его фоне», – объяснил «соросёнок».

При этом Лещенко, добавляя от себя, отметил, что ОПЗЖ получила значительное влияние на рынке дизельного топлива, сжиженного газа и масс-медиа именно благодаря президенту Порошенко и подконтрольным ему СБУ, Антимонопольному комитету, Нацраде по телевидению и судам.

«Представляя на митинге стоящих рядом соратников по партии, Порошенко будет называть их «наш парламентский спецназ, который защищает Украину». При этом, конечно, Порошенко будет опускать тот факт, что Николай Княжицкий является кумом ФСБшника Владимира Сивковича, сбежавшего в Россию и причастному к первой крови на Майдане в 2013 году. А Степан Кубив лично вводил санкции против конкурентов структур Медведчука на рынке сжиженного газа в 2017 году», – продолжил «разоблачения» экс-депутат.

Далее Лещенко приходит к выводу, что это делается с одной простой целью: по итогам выборов назвать власть нелегитимной и совместно с ОПЗЖ начать раскачивать ситуацию.

«Методичка Порошенко на местных выборах построена на переключении внимания с локальной проблематики на всеукраинскую повестку дня и содержит в себе множество примеров обмана и манипуляции.

Делается это с целью по итогам местных выборов объявить об утрате легитимности нынешней властью и совместно с ОПЗЖ начать раскачивать ситуацию для проведения досрочных парламентских выборов», – заключил «соросёнок».