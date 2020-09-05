У Порошенко презентовали новые факты «предательства на высшем уровне» в деле «вагнеровцев»

05.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты «Европейской солидарности» собрали в Раде брифинг, чтобы обнародовать материалы, содержащие, по их словам, записи разговоров сотрудников украинских спецслужб с «вагнеровцами», которые были задержаны в конце июля под Минском.

Однако главным месседжем соратников Петра Порошенко было обвинение окружения президента Владимира Зеленского в срыве спецоперации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее украинская пропагандистка Янина Соколова публиковала переговоры сбушного вербовщика с якобы представителями «вагнеровцев» В тот раз, по словам депутата Владимира Арьева, у Зеленского начали отрицать существование такой спецоперации и называть её фейком.

Сегодня, вооружившись новой порцией «доказательств», депутаты «ЕС» потребовали немедленно создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции «вагнеровцев» из Белоруссии в Россию.

Арьев представил на экране снимки билетов, по которым россияне должны были лететь из Минска в Стамбул.

Как сообщалось ранее, спецоперация заключалась в том, чтобы по каким-либо причинам посадить самолёт на территории Украины и арестовать «вагнеровцев», однако, по информации депутатов, окружение президента Владимира Зеленского «слило» информацию заинтересованным сторонам, и вылет отложили, после чего мужчин задержал КГБ Белоруссии.

«Рейс не состоялся, и это причина, которую нам надо будет расследовать, так как, по нашей информации, именно в это время проходила презентация по требованию Офиса президента деталей операции на Банковой. И именно после этого, по нашей информации, пришла команда на рейс их не сажать и спецоперацию перенести», – рассказал Арьев и добавил, что сотрудники КГБ к моменту задержания «вагнеровцев» владели всей информацией об их расположении.

Далее депутаты показали расшифровки оперативных мероприятий следователей СБУ, презентовали «вещдоки» и прокрутили на экране «плёнки» с записями телефонных разговоров.

«Есть документы боевика Сергея Павленко, уроженца Одесской области, к сожалению. Его российский паспорт и орденские книжки медалей «За отвагу», которые он в 2016 и 2018 году получил от Владимира Путина. В разговоре с вербовщиком Павленко гражданин РФ признается, что находился в диверсионной группе, 14 июня 2014 сбила ИЛ-76. Погибли 40 бойцов 25 бригады и 9 членов экипажа.

Есть и другие боевики, которые рассказывали вербовщику о своей интервенции в Украину с территории Российской Федерации. Андрей Сердюков, гражданин РФ, уроженец Смоленской области. Рассказал, как попал на Украину.

Еще один боевик. Александр Руденко. Уроженец Брянской области. Гражданин РФ. Находился на Луганщине в 2014-16 годах в составе БТГ «Степь», причастного к сбиванию нескольких украинских военных самолётов. Награжден медалями за Крым, отличиями так называемой ДНР и имеет военный билет террористической группировки ДНР. Тоже стоит послушать фрагмент разговора», – представил Арьев данные.

По окончанию «презентации» с истерической речью выступил одиозный депутат «ЕС» Алексей Гончаренко, который объявил, что на Украине начался «Вагнергейт».

«Высшее руководство власти лжёт и скрывает то, что мы имели дело с блестящей операцией украинских спецслужб. Когда сообщили о том, что история с «вагнеровцами» – это спецоперация Украины, к сожалению, руководство СБУ, новое руководство ГУР (так как срочно был отправлен в отставку начальник ГУР МО Василий Бурба) начали утверждать, что никакой спецоперации не было. То же говорили и Ермак, и сам Зеленский…

Зачем врут? Кого пытаются спрятать? Кто слил информацию российским спецслужбам, которые передали её КГБ Белоруссии, который остановил операцию? Кто принимал решение об отсрочке операции? Есть информация, что это решение принималось в кабинете главы государства, мы должны услышать правду. Спецслужбы подготовили реально блестящую операцию, одного не учли – не проверили кабинеты на Банковой», – заявил Гончаренко.

Он добавил, что наличие «зрадников» и утечка информации из кабинетов высших эшелонов власти – это вопрос национальной безопасности.

Кроме того, Арьев подчеркнул, что обладает полным пакетом доказательств и пообещал, в случае бездействия власти, периодически обнародовать порции документов. Также депутат обратился ко всем фракциям с призывом подать свои кандидатуры в ВСК и к руководству Верховной рады – не блокировать этот процесс, пригрозив статусом соучастника.