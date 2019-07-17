Обнародованы данные администраторов сайта «Миротворец»

17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Администрирование базы сайта «Миротворец»,где выкладываются личные данные неугодных киевскому режиму людей, осуществляется с компьютера, установленного в кабинете депутата ВР Антона Геращенко.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Владимир Бойко.

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«Меня всегда удивляло, что журналисты серьезно относятся к так называемой «базе «Миротворец», которую в Интернете частным образом открыл народный депутат Антон Геращенко и которая имеет такой же же статус, как принадлежащий мне сайт« Х.У.Й.», то есть «Хроніки Українських Йолопів», – отметил журналист.

«12 июля 2019 в передаче «Народ против» на телеканале ZIK я объяснил, кто именно наполняет «Миротворец» с перечнем «врагов Украины» и с какого компьютера в эту базу были внесены супруга президента Елена Зеленская, Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили. Это – помощник народного депутата Антона Геращенко Науменко Владимир Петрович, при этом администрирование базы «Миротворец» осуществляется с компьютера, установленного в кабинете Антона Юрьевича в доме комитетов Верховной Рады», – сообщил Бойко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Петр Порошенко засветился в обнимку с админом «Миротворца».

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