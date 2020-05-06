Обнародованы шокирующие кадры результатов обстрела Донбасса киевскими карателями

06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В сети появились шокирующие фотографии результатов обстрела Донецка со стороны ВСУ, в ходе которого были ранены трое детей.

Кадры опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Бардашев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фотографиях изображены раненые и уже получившие медицинскую помощь дети, а также руины жилого дома, который обстреляли украинские каратели.

Напомним, в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что накануне позиция ВСУ, из которой вёлся огонь по окраинам Донецка, в результате чего накануне были ранены дети, на данный момент фактически сравнялась с землёй.

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