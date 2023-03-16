«Обнаружили. Атаковали. Сбили. Щелчок по носу»: волонтер ВСУ об уничтожении MQ-9 Reaper

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Инцидент у берегов Крыма, в ходе которого затонул американский беспилотник, развенчал миф о незаметности

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный эксперт и волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА в ВСУ.

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«По поводу сбитого орками американского беспилотника MQ-9. Обнаружили. Атаковали. Сбили. Щелчок по носу тем «экспертам», которые рассказывают байки про незаметность и недосягаемость американских (турецких, и пр.) дронов. Ерунда. Такой большой беспилотник, летящий со скоростью истребителя тридцатых годов прошлого века – лёгкая цель. Так же, как и байрактары. Всё, что летает – падает, независимо от стоимости и страны изготовления», – написал волонтер в своем телеграм-канале.

По его словам, «беспилотники, созданные для войны против туземцев, годятся только для преодоления ПВО, стреляющего палками».

«Вывод: нам нужны недорогие, небольшие, массовые дроны разведчики и камикадзе. Много. Очень много. А не гигантские боевые корабли заоблачной стоимости», – резюмировал Касьянов.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», развенчал миф о грозны дронах ВСУ.