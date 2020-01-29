29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Обнажил свою суть: Зеленский вступил в противостояние с народом


Русофобское выступление Владимира Зеленского в Польше и продолжение им нацистской политики своего предшественника говорит о том, что украинский президент наплевал на мнение своих избирателей и вступает с ними в конфликт.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила киевский журналист Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент Зеленский вступает в конфликт со своим народом, с теми 75% – не бандеровцами, которые его избрали именно для того, чтобы он уничтожил нацизм на Украине, пресёк все эти поползновения, героизации бандер и шухевичей.

А на самом деле получается, что он наплевал на мнение этих людей, наплевал на своего деда и превратил его в оккупанта. Он вытер ноги о память миллионов, которые освобождали Украину, наших сограждан, по сути.

То есть, он всех нас презрел, станцевал танец на костях на альтернативной площадке в Польше. Сказал, что Петлюра и Пилсудский – это теперь наши национальные герои, которые плечом к плечу боролись с большевиками, надо их чтить, и что мы на государственном уровне будем отмечать Варшавскую битву. Ребята уже вообще не стесняются», – возмутилась украинская журналистка.

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