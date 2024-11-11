Обнулен очередной результат контрнаступа ВСУ 2023 года

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Вчера появились кадры занятия российскими войсками села Макаровка, которое было потеряно в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году.

«ВС РФ подняли флаг в Макаровке. Поселок был занят противником в ходе летнего наступления 2023 года. Пришла пора Макаровке возвращаться домой», – пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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Военный обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание, что занятие этого населенного пункта имеет непосредственное отношение к наступлению на Курахово с севера, в частности служит цели нейтрализации группировки ВСУ в районе Большой Новоселки, представляющей собой важную транспортную развязку.

«Именно в рамках решения данной задачи вчера наши части успешно атаковали и выбили противника из н.п. Макаровка. Чуть севернее лежит последний серьезный рубеж обороны ВСУ, который прикрывает с запада район Большой Новосёлки и последнюю удобную дорогу снабжения (с запада) этой группировки. Вероятно, далее последуют атаки этого рубежа, прорыв которого обернется и быстрой утерей контроля частями ВСУ над позициями восточнее реки Мокрые Ялы. И тем самым будет обеспечен левый фланг нашей группировки «Восток», которая стоит здесь на острие удара», – описывает ситуацию Подоляка.

Он указывает, что вчера российские подразделения вышли на окраины села Дальнее.

«Далее следует ожидать удар в тыл Успеновскому укрепрайону противника, после чего должно произойти окончательная зачистка кармана юго-восточнее Курахово», – отмечает эксперт.

Не исключено, что достаточно скоро в движение придет и Запорожское направление.

«На Запорожском направлении в районе Токмака идет накопление техники и личного состава противника», – предупреждает украинский офицер с позывным «Алекс».