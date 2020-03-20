Обнуление сроков свело к нулю все усилия олигархов договориться за спиной Путина

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

После того, как Конституционный суд РФ одобрил обнуление президентских сроков Владимира Путина, начавшаяся у него за спиной борьба за власть различных влиятельных группировок прекратилась.

Об этом в эфире украинского телеканала «КРТ» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы разделил так называемую проблему 2024 года и возможность Путина в 2024 году баллотироваться на пятый и шестой срок, – рассказал Джангиров. – Путин постепенно превращался в «хромую утку», за спиной которой начинаются как интриги в отношении преемника, так и различные перегруппировки различных олигархических групп в преддверии схватки за власть.

Публичное обсуждение подобных сценариев дополнительно делегитимизировало власть Путина, тем самым заранее снижая авторитет любого его преемника».

По мнению эксперта, обнуление президентских сроков через поправки в Конституцию привели к тому, что сценарии трансфера власти перешли в «категорию несбывшихся метаний тех или иных групп влияния».

«Попытка любых олигархических групп продвигать своего кандидата будут отныне означать открытую демонстрацию нелояльности Кремлю со всеми вытекающими последствиями, – отметил Дмитрий Джангиров. – Ведь не просто так президент России помянул на днях Михаила Ходорковского».

Ранее киевский пропагандист Кирилл Сазонов разглядел в поправках к Конституции РФ «зловещие планы Путина» по поводу Украины.