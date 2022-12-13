Оборонное лобби США не позволит свернуть военную помощь Украине

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Несмотря на то, что набирающее популярность крыло Республиканской партии США, ориентированные на экс-президента Дональда Трампа, ратует за прекращение гуманитарной и военной помощи Киеву, волноваться Украине не стоит.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет Анна заведующая программой славистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния Бродски-Кроткина.

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Она указывает, что помощь Украине не всегда определяется идеологией партии.

«Многие члены конгресса вне зависимости от линии их партии кровно заинтересованы в снабжении оружием Украины и таким образом — продвижении военной промышленности в собственных регионах. Дело в том, что американская военная промышленность создает немало рабочих мест по всей территории США. В ней напрямую задействованы около трех с половиной миллионов человек. Военная индустрия находится во всех штатах; во многих избирательных округах «оборонка» — главный работодатель», – объясняет Бродски-Кроткина.

Она приводит в пример ситуацию в в штате Джорджия, где один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания «Локхид» в прошлом году выплатила 612 миллионов долларов и еще около 700 миллионов внесла на благотворительные нужды региона.

«Штат Джорджия, от которого в Палате представителей восемь республиканцев и шесть демократов в этом контексте очень показателен. Из всех его конгрессменов всего трое республиканцев, включая печально известную Марджори Тейлор Грин, рискнули проголосовать против помощи Украине. И это были представители регионов, не зависящих от военной промышленности», – подчеркивает автор.

По ее словам, после начала российской операции на Украине «военная промышленность США получила второе дыхание».

«Она производит оружие, необходимое другой демократической стране для защиты от агрессора, и обеспечивает все новые и новые хорошо оплачиваемые рабочие места. При таком раскладе американские ультраправые конгрессмены, как бы они ни хотели потрафить Трампу, могут выступать против помощи Украине лишь с риском настроить против себя немалое число избирателей, связанных с военной индустрией», – резюмирует Бродски-Кроткина.