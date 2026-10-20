Оборонный комитет Рады: Да, нас склоняют к капитуляции

АнатолийЛапин.  
20.10.2026 15:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


США склоняют Украину к капитуляции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США склоняют Украину к капитуляции. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член оборонного...

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«Нас склоняют к миру в их понимании и к капитуляции в нашем, в том числе таким способом. В свое время, напомню, был «Анкоридж», это была первая, как участникам этого сговора казалось, удачная попытка принять решение о нас без нас. Она не сработала, сейчас – вторая попытка, которая просто усиливается тем, что происходит в США – промежуточными выборами. Ну, нам напоминают, что мы зависим от США, пытаясь давить на те места, которые, по их мнению, являются для нас слабыми

По моему глубокому убеждению, ничего особо не изменилось. Когда Дональд Трамп во второй раз победил на президентских выборах, очень много украинских аналитиков считали, что, несмотря на определенные сложности, которые существовали между Трампом и Зеленским, им достаточно легко будет найти общий язык, потому что они якобы подобные: склонные к популизму, неформатные, эмоциональные, у них нет классического политического бекграунда, они далеки от дипломатии.

Но это внешняя оболочка, а если говорить о внутренней, то между Трампом и Путиным столько подобного, что из всех политических лидеров, которые есть в мире, Путин для Трампа наиболее понятный, Путин для Трампа наиболее приемлемый.

Соответственно, все, что он не говорил, а делал на протяжении этих лет, то он все это делал в пользу России, потому что ему намного проще и понятнее договориться с Путиным, чем с кем угодно. Тем более, с Зеленским», – заявил Рахманин.

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English version :: Читать на английском Оборонный комитет Рады: Да, нас склоняют к капитуляции

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