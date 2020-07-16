Образумит ли армянский борщ Украину? – гадают в Донецке

16.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Безрассудные внешнеполитические действия Киева делают украинское государство всё более токсичным. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«В Ереване активисты облили борщом посольство Украины. Это произошло из-за заявления, которое сделал официальный Киев в поддержку одной стороны конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Ранее на армяно-азербайджанской границе произошла провокация, связанная с многолетним конфликтом из-за Нагорного Карабаха. Регион, который преимущественно населен армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Баку, после чего Азербайджан неоднократно пытался вернуть его силой», – напомнил Муратов.

По его словам, в ситуации вокруг Карабаха можно провести очевидные параллели с конфликтом на территории Донбасса. И Украина, будто повторяя свой печальный опыт 2014 года, предпочла сделать заявления, направленные на дальнейшее разжигание противостояния.

В итоге список стран, с которыми Киев умудрился испортить отношения, расширился.

«Еще не утих скандал с комментариями Михаила Саакашвили, который возглавляет украинский исполнительный комитет Национального совета реформ, относительно нелегитимности правительства Грузии. В связи с всё новыми подробностями набирает обороты скандал по коррупционной схеме Порошенко-Байден, в рамках которой на Украине была выстроена колониальная система, обеспечивавшая разворовывание миллиардных кредитов и выкачку украинских ресурсов. Добавим к этому невыполнение Киевом обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, что бросает тень, в том числе, и на страны-участницы Нормандского формата, а также провальную внешнюю политику Зеленского», – отметил общественник.

Такими темпами, уверен он, Украина уже в ближайшее время рискует стать международным изгоем, от которого отвернутся даже «западные партнёры».

«Постмайданные власти собственными руками уничтожают идеи Майдана, приближая страну к очевидной необходимости очередного пересмотра выбранного пути развития. Остается надеяться, что в этой точке здравое большинство возобладает, и Украина не скатится окончательно в пропасть фашистской диктатуры», – заключил Алексей Муратов.