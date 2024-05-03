Обругавшим и ударившим девушку Магомедом Евлоевым займётся Минобороны

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Устроивший разборки с женщинами в Приморском парке Севастополя Магомед Евлоев является военнослужащим, и все материалы полиция передала в Военно-следственный комитет.

Об этом сообщил начальник горуправления МВД Сергей Сигунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане были задержаны сотрудниками ППС. Это представители северокавказских народов. Материал собран и направлен в Военно-следственный комитет, поскольку они являются военнослужащими. Они были на отдыхе, наша юрисдикция на них не распространяется. Ждём результатов проведения проверки Военно-следственного комитета», – отметил Сигунов, выступая в Заксобрании Севастополя.

Он добавил, что военнослужащие из зоны СВО, находящиеся на отдыхе в Севастополе, доставляют хлопот горожанам и правоохранителям. Совместного патрулирования с военной комендатурой в городе нет, у лиц в военной форме документы могут проверить сотрудники ППС.

«Сейчас беспокойство, конечно, лично для нас вызывают лица, участники СВО, которые прибывают сюда для отдыха. Да, конечно это и преступления, связанные с оружием. Их не так много, но они есть. Это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это и суициды и так далее», – уточнил Сигунов и добавил, что по всем выявленным правонарушениям материалы передаются в военную комендатуру.

Напомним, в майские праздники агрессивный гость Севастополя набросился с оскорблениями и тумаками на женщину за отказ исполнить лезгинку. Позже он публично принес извинения за свой поступок.