ОБСЕ не согласилась с фантазиями Зеленского

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Подписанные Украиной Минские соглашения предусматривают переговоры между Киевом и республиками Донбасса.

Об этом в интервью «Известиям» заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

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Издание поинтересовалось, как можно разрешить противоречие, которое заключается в словах нового президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности говорить напрямую с Москвой, но не с Донецком и Луганском,

«Если мы хотим эффективного выполнения Минских договоренностей, то все их подписанты должны следовать в одном направлении. Трехсторонняя контактная группа была создана как площадка, на которой все пять сторон сидят за одним столом. И я настаиваю на том, чтобы стороны конструктивно использовали эту платформу. Чрезмерный формализм в разрешении конфликта никогда не был полезным. Разговор с негосударственным актором не означает его автоматического признания, и об этом ясно говорят нормы международного права. Давайте будем прагматичны», – сказал Гремингер.

Также его попросили ответить на вопрос, почему представители стран ЕС так и не удосужились официально посетить ДНР и ЛНР, несмотря на приглашения из Донецка и Луганска.

«Конечно, нежелание европейских стран говорить с де-факто руководством этих территорий связано со страхом автоматического их признания. Но здесь я хочу вновь напомнить о Минских договоренностях, которые подразумевают дальнейший роспуск этих самопровозглашенных республик. Соглашения говорят о том, что они — временные структуры», – подчеркнул генсек ОБСЕ.

Как сообщал ПолитНавигатор, победив на выборах, Владимир Зеленский заявил, что не должно быть ни особого статуса Донбасса, ни амнистии участникам восстания в Донбассе, как это предусмотрено Минскими соглашениями.